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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 лютого 2024 року.

Завершилася 712 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Буданов закликав Канаду передати Україні понад 80 тисяч списаних ракет CRV7, які там планують утилізувати.

- Російська ФСБ заявила, що начебто запобігла теракту проти одного з "керівників" окупованого Криму.

- Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info кажуть, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це було СБУ.

- Міністр оборони Норвегії Грам закликав країну бути готовою до можливого конфлікту навіть після завершення повномасштабної війни Росії проти України.

- Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.