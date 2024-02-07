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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 лютого 2024 року.

Завершилася 713 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Парламент затвердив Указ Президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року.

- Хакерська група Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії Sahara Thunder, і розмістила інформацію про прибуток, який Іран отримав за "Shahed-136". Орієнтовні ціни та кількість: 193 тисячи доларів за один БПЛА при купівлі 6 000 одиниць. 290 тисяч доларів за один БПЛА при купівлі 2 000 одиниць. Опубліковані також технологія виробництва, схеми, логістика. Загалом іранці заробили на поставках "Shahed" до рф 1,8 мільярдів доларів. рф розраховувалася з Іраном золотом.

- У Європі дуже послідовно заявляють про підтримку України — Володимир Фесенко.

- Дмитро Лубінець заявив, що законопроект про мобілізацію варто ухвалити в першому читанні.

- Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у гальмуванні законопроєкту, який передбачає допомогу Україні.

- ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівобережжі Херсонщини.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще — 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати позиції та відбивати штурми російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні спроби штурмів українських позицій. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1020 російських окупантів, 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 41 автомобіль та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!