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Англієць нарешті відшукав свій новий клуб.

Атакуючий півзахисник Джессі Лінгард скоро буде представлений в якості гравця Сеула, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, про угоду з 31-річним англійцем південнокорейський клуб невдовзі оголосить офіційно. Вчора, 6 лютого, гравець пройшов медогляд. Всі документи підписано.

Нагадаємо, з липня 2023 року Лінгард перебуває у статусі вільного агента. Тоді він покинув Ноттінгем Форест після 2 голів та 2 асистів у 20 матчах за клуб у всіх турнірах у сезоні-2022/23.