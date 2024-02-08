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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 лютого 2024 року.

Завершилася 714 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- В Україні скоро розпочнеться масове виробництво БПЛА по типу російських "Ланцетів" з дальністю 40 км, – міністр цифрової трансформації Федоров в інтерв'ю Forbes. Перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього.

- Глава СБУ Василь Малюк зустрівся з послами G7. На зустрічі глава відповів на запитання послів щодо ситуації з "Bihus.Іnfo". Василь Малюк повідомив про прийняття кадрових рішень, звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи деяких підрозділів департаменту.

- В НАТО розпочали підготовку до Вашингтонського саміту.

- Законопроєкт, у який входить допомога Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

- МЗС і Фонд держмайна спільно шукатимуть майно за кордоном, яке було захоплено росією.

- Чергове засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" відбудеться вже наступного тижня, 14 лютого, в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку російських окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 20 атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Силами оборони України відбили 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції українських військ. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 890 російських окупантів, 7 танків, 22 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивна система залпового вогню, 4 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 33 автомобіля та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!