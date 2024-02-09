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Судячи за все з Карімом провели серйозну розмову.

Зірковий нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився з приводу своїх виступів у саудівській Про-Лізі. Цитує 36-річного француза GQ.

"Якби я чекав на похвалу, я б не був там, де перебуваю сьогодні. Запорука успіху – постійна наполеглива праця, тут немає жодного секрету.

Для багатьох людей дев'ятий номер на спині означає, що їм треба забивати по 50 голів за сезон, але для мене це означає, що я один із одинадцяти гравців і повинен робити все, що в моїх силах, щоб допомогти команді забивати та перемагати – не тільки за допомогою голів, але також за допомогою передач, рухів, жестів.

Перебування в Саудівській Аравії новий виклик. Мені подобається довгостроковий проект у мусульманській країні. Тут, у Саудівській Аравії, я не лише футболіст, а й амбасадор.