Судячи за все з Карімом провели серйозну розмову.
Getty Images
09 лютого 2024, 20:47
Зірковий нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема висловився з приводу своїх виступів у саудівській Про-Лізі. Цитує 36-річного француза GQ.
"Якби я чекав на похвалу, я б не був там, де перебуваю сьогодні. Запорука успіху – постійна наполеглива праця, тут немає жодного секрету.
Для багатьох людей дев'ятий номер на спині означає, що їм треба забивати по 50 голів за сезон, але для мене це означає, що я один із одинадцяти гравців і повинен робити все, що в моїх силах, щоб допомогти команді забивати та перемагати – не тільки за допомогою голів, але також за допомогою передач, рухів, жестів.
Перебування в Саудівській Аравії новий виклик. Мені подобається довгостроковий проект у мусульманській країні. Тут, у Саудівській Аравії, я не лише футболіст, а й амбасадор.
Я тут для того, щоб найближчим часом залучити якумого більше європейських топ-гравців. Наше завдання – підняти чемпіонат до рівня європейських ліг.
Час покаже що буде далі, але це я вирішуватиму, коли завершиться моя кар'єра. Я хотів би, щоб мене запам'ятали, як людину, яка почала з самих низів і сама проклала собі шлях до вершини, незважаючи на всі перешкоди з якими мені довелося зіткнутися. Це те, чим я по-справжньому пишаюся", — заявив французький нападник.
Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіфак 20 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.