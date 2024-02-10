Завершилася 716 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ, BBC News Україна)

🔸 Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України. Також це звання отримав керівник ГУР Буданов.

🔸 СБУ вночі атакувала безпілотниками два нафтопереробні заводи у краснодарському краї росії — Афіпський та Ільський. На останньому уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік.

🔸 Священнику УПЦ МП повідомили про підозру в організації постановних акцій протесту під час повернення державі майна Києво-Печерської лаври.

🔸 Виконувати обов'язки міністра у справах ветеранів України буде Олександр Порхун — учасник російсько-української війни, Герой України.

🔸 На Майдані Незалежності зібралися десятки людей з вимогою повернути Залужного на посаду. Учасники акції тримали плакати з написами "Поверніть Залужного" та вигукували такі ж гасла. 

🔸 Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ. Ним став генерал-майор Анатолій Баргилевич. Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

🔸 російська армія скинула 7 керованих авіабомб у Сумському районі. 3 людини загинули, 4 поранено, інформують в ОВА.

🔸 Українські експерти навчилися ідентифікувати північнокорейські ракети, якими рф завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

🔸 Голова комітету Палати представників Майк Тернер відзначив, що візит делегації комітету сигналізує про те, що у США повністю підтримують фінансування України.

🔸 Фінляндія надсилає Україні 22-й вантаж військової допомоги на суму близько 190 мільйонів євро.

🔸 Олексій Данілов запевняє, що українських полонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи у бєлгородській області рф, не було.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Луб’яне, Грем’яч Чернігівської області; Могриця, Степок, Угроїди, Новодмитрівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Чугунівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки західніше Новопокровки та в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Степове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області. Також ворог здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Комишани, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради там я дав завдання Прем’єр-міністру оперативно опрацювати наявні в області критичні питання. Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також – безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням. 

Окрім цього, скоординували з Прем’єр-міністром нашу роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів. Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення. На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста. Болісні, відчутні їхні втрати. Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближчим зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!