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За кілька місяців грецький клуб очолив вже третій фахівець.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Хосе Луїс Менділібар.

Деталі угоди із 63-річним іспанським фахівцем не розголошуються.

Останнім клубом Менділібара була Севілья, яку він витяг із зони вильоту Ла Ліги та з якою виграв Лігу Європи. Він залишив іспанський клуб у жовтні минулого року.

Також додамо, що для Олімпіакоса це вже третя зміна головного тренера за кілька місяців – до цього команду очолювали Карлуш Карвальял та Дієго Мартінес.

Після 22 ігор Олімпіакос набрав 44 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції. Лідер ПАОК має 50 балів після 21 гри.