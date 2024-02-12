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Прикра поразкам молодіжки "пентакампеонів" сталась у вирішальний момент.

Період літнього міжсезоння в 2024 році буди присвячено не тільки проведенню чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, а й футбольній частині Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Молодіжна збірна України віком до 21 року за підсумками вдалого виступу на чемпіонаті Європи минулого літа в своїй віковій групі здобула перепустку на ці змагання та стала олімпійською командою U-23, тоді як у Південній Америці кваліфікаційний турнір саме мав добігти до завершення.

У фінальній групі брало участь усього чотири команди — Парагвай, Аргентина, Бразилія та Венесеула, які поміж собою в рамках мінітурніру вирішували долю двох перепусток до фінальної стадії.

Аргентина при цьому в останньому турі грала проти одвічного супротивника — Бразилії, і напередодні здобула мінімальну перемогу з голом нападника Лучано Гонду, який виступає на батьківщині за Архентінос Хуніорс, на 78 хвилині.

¡El gol que valió el pasaje a París! El tanto de Luciano Gondou para el festejo de @Argentina en el clásico ante #Brasil en la última jornada de la Fase Final del #CONMEBOLPreolímpico. 🇦🇷 ⚽ 🛫 #CreeEnGrande pic.twitter.com/6uvkpvcPHW — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 11, 2024

У підсумку, Парагвай виграв групу з сімома очками в активі, Аргентина стала другою з п’ятьма балами, Бразилія опинилась третьою з трьома пунктами, а замкнула квартет Венесуела всього з одним балом.

До фінальної частини Олімпійських ігор таким чином пробились Парагвай та Аргентина.

Бразилія — Аргентина 0:1

Гол: Гонду, 78



Бразилія: Мікаель — Келлвен, Артур, Фассон, Рікельме (Джовані, 83) — Андрей, Александер — Маурісіу (Кеннеді, 58), Пірані (Бруно Гомеш, 73), Біро (Габріель, 58) — Ендрік (Маркіньйос, 73).

Аргентина: Брей — Лухан, Ді Чезаре (Гарсія 64), Валентіні, Барко — Фернандес, Сфорса — Кастро (Соларі, 64), Альмада, Медіна (Ечеверрі, 75) — Гонду (Кірос, 86).

Попередження: Рікельме, Ендрік, Пірані, Маркіньйос, Джовані, Бруно Гомеш — Кастро, Кірос, Барко.