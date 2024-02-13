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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 лютого 2024 року.

Завершилася 719 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць західноєвропейських країн, аби закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США.

- У Міноборони схвалили проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності до 2033 року.

- Байден впевнений, що голова Пентагону Остін може виконувати свої обов’язки на тлі нещодавньої госпіталізації через проблеми із сечовим міхуром.

- Міністр закордонних справ Франції Сежурне закликав до створення додаткової безпекової структури, окрім НАТО, після заяв Трампа про "заохочування Росії" до нападу на Альянс.

- Рада ЄС ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 32 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками.

Доповіли щодо ситуації на фронті. Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський. Звичайно, Авдіївка. Марʼїнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання, водопостачання – усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів.

Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає.

Як і завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння – на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади і кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво – системи РЕБ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!