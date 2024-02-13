Інше

Ще один аргентинець поповнить склад американського клубу.

Опорний півзахисник Архентінос Хуніорс Федеріко Редондо невдовзі стане гравцем Інтер Маямі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Романо зазначає, що за 21-річного аргентинця клуб МЛС віддасть 8 мільйонів євро. Також повідомляється, що Архентінос Хуніорс отримає 15% від потенційного майбутнього продажу гравця. Угоду буде підписано найближчим часом.

У вже минулому для свого клубу сезоні опорник взяв участь у 45 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.

Зазначимо, що Федеріко є сином ексгравця мадридського Реала і Мілана Фернандо Редондо. З цими двома клубами півзахисник, який завершив кар'єру влітку 2004 року, виграв три Ліги чемпіонів.