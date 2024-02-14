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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 лютого 2024 року.

Завершилася 720 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримуючи умовні терміни покарання — надалі підлягають мобілізації, повідомив заступник голови Національної поліції.

- Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції — Сирський в інтерв`ю ZDF. Мета — виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи укріплення, переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів РЕБ, утримуванні підготовлених рубежів оборони.

- Польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують всі пункти пропуску на кордоні з Україною у межах загальнонаціонального страйку, — профспілка "Солідарність". Окрім КПП плануть також блокувати вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

- Байден після рішення Сенату про допомогу Україні: Ми ніколи нікому не кланяємося, тим паче путіну.

- Від 30 до 500 тисяч грн: у Раді пропонують ввести нові доплати для військових.

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Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 35 атак.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут противник здійснив дві безуспішні спроби штурмі позицій українських військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних безпілотників.

Підрозділами ракетних військ завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони російських окупантів.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1090 російських окупантів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!