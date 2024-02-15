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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 лютого 2024 року.

Завершилася 720 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Неподалік Криму ГУР завдяки дронам підбили ВДК "Цезар Куніков", він затонув — УП.

- Нідерланди приєднуються до коаліції дронів для України — міністр оборони країни.

- З 15 лютого українські перевізники також блокуватимуть кордон для польських перевізників, — керівник ГО "Перевізники західного регіону". У відповідь на протести польських фермерів перевізники розпочнуть власну акцію і блокуватимуть рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин–Дорогуськ".

- ЗСУ збільшують кількість і якість мобільних вогневих груп — Повітряні сили.

- Кабмін вирішив запустити інформаційно-комунікаційну систему у сфері експортного контролю з 1 березня.

- Україна розраховує отримати 4 мільярди доларів від активів рф цього року — Мін'юст.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїнами відбили 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати російських окупантів неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне становище.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах протиповітряної оборони, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1060 російських окупантів, 9 танків, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 3 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 39 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!