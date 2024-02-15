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Жива легенда світового футболу продовжує відзначались забитими м’ячами.

Напередодні аравійський Ан-Наср брав участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Азії й здолав на чужому полі Аль-Фейха з мінімальним рахунком.

Єдиний м’яч у цій зустрічі на 81 хвилині з передачі хорватського півзахисника Марсело Брозовича забив португальський нападник Кріштіану Роналду.

Окрім того, що 39-річний супербомбардир відзначився черговим голом у цьому футбольному році, він також відсвяткував досягнення важливого статистичного показника в індивідуальній кар’єрі.

Для Роналду ця гра стала 1000 на клубному рівні, за часи якої він устиг пограти за португальський Спортінг, англійський Манчестер Юнайтед, мадридський Реал та туринський Ювентус.

При цьому форвард забив 746 голів та віддав 214 гольових передач за цей час.

Аль-Фейха — Ан-Наср 0:1

Гол: Роналду 81



Аль-Фейха: Стойкович — Ар-Рашиді, Аль-Хайбарі, Аш-Шуваїш — Аль-Бакаві (Аль-Халаф, 84), Р. Каабі (Оньєкуру, 58), Аль-Сафарі, Аль-Харті (Аль-Кваїдхі, 84) — Мандаш (Сабірі, 58), Сакала — Нвакаеме (К. Каабі, 75).

Ан-Наср: Ан-Наджар — Аль-Ганнам, Аль-Амрі, Ляпорт, Бегич — Аль-Хайбарі, Брозович (Аль-Сулаїхім, 90+4). — Таліска, Отавіу (Ан-Наджеї, 83), Ях’я (Аль-Елеваї, 89) — Роналду.

Попередження: Аш-Шуваїш, Сабірі — Аль-Хайбарі, Ан-Наджар.