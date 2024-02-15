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Величезні гроші.

УЄФА опублікував звіт про фінансовий та інвестиційний ландшафт європейських клубів. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Згідно з ним, у 2022-му фінансовому році загальні доходи клубів, що виступають у вищих дивізіонах європейських ліг, становили трохи менше 24 млрд. євро – це рекордний рівень. Очікується, що у 2023 році цей показник перевищить 26 млрд. євро.

Зазначається, що, незважаючи на пандемію коронавірусу та її наслідки, за останні десять років сумарні доходи клубів збільшувалися в середньому на один мільярд євро на рік і зросли з 15 до прогнозованих 26 млрд євро.