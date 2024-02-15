Величезні гроші.
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15 лютого 2024, 16:57
УЄФА опублікував звіт про фінансовий та інвестиційний ландшафт європейських клубів. Про це йдеться на офіційному сайті організації.
Згідно з ним, у 2022-му фінансовому році загальні доходи клубів, що виступають у вищих дивізіонах європейських ліг, становили трохи менше 24 млрд. євро – це рекордний рівень. Очікується, що у 2023 році цей показник перевищить 26 млрд. євро.
Зазначається, що, незважаючи на пандемію коронавірусу та її наслідки, за останні десять років сумарні доходи клубів збільшувалися в середньому на один мільярд євро на рік і зросли з 15 до прогнозованих 26 млрд євро.
Зі звіту випливає, що 93.5% доходів від клубних змагань УЄФА направляє клубам-учасникам, а 6.5%, що залишилися, інвестуються у фінансування аматорських змагань та масового футболу. Крім того, за останнє десятиліття прибутки від турнірів під егідою УЄФА зросли на 122%.
Також зазначається, що за час пандемії, незважаючи на втрату доходів та спад на трансферному ринку, у клубах суттєво зросли зарплати. При цьому у 2022 році в клубах Франції на зарплати витрачалося 89% виручки клубів, у Бельгії – 88%, а в Італії – 83%.