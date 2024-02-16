Інше

Третя футбольна конференція "ФФФ" пройде в Києві, 16 березня.

16 березня в Києві пройде третя футбольна конференція "ФФФ", на якій виступлять провідні спеціалісти країни: тренери, аналітики, скаути, функціонери та спортивні маркетологи.

"Форум футбольних фахівців" – офлайн-конференція, яка має на меті реалізацію декількох важливих задач і цілей:

- вплив на загальну компетенцію фахівців в країні за допомогою залучення провідних спеціалістів індустрії;

- вплив на загальний розвиток футбольного ринку в Україні;

- зміна парадигми "закритості" футбольної індустрії;

- нетворкінг, нові знайомства і контакти, обмін думками, об’єднання зусиль.

Елітні футболісти постійно сканують футбольне поле на 360 градусів, оцінюючи ситуацію і всі ризики для прийняття правильних рішень. Так само і футбольні спеціалісти мають постійно озиратись по сторонах в пошуках нової цінної інформації, нових матеріалів та нових знайомств для особистого розвитку.

"Форум футбольних фахівців 3" підійде для:

1. Тренерів (дитячих та професійних команд);

2. Тренерів з фізпідготовки та реабілітологів;

3. Аналітиків, скаутів та агентів;

4. Менеджерів та функціонерів;

5. Представників медіа і спортивних маркетологів;

6. Та всіх, хто працює в футбольній індустрії, чи мріє в неї потрапити.

Усі спеціалісти, які виступлять на конференції в ролі спікерів – досвідчені фахівці, які мають практичний досвід в УПЛ, ПФЛ, УПЛ, УАФ та інших футбольних організаціях.

Програма форуму:

Форум вже підтримали такі відомі футбольні особистості, як Олександр Денисов, Младен Бартулович, Юрій Габовда, Максим Третьяков, Євген Морозко, Елла Іванюкович, Алла Бублій та інші.

Дата - 16 березня 2024

Місце проведення — Київ, IQ Business Center, вул. Болсуновська, 13-15.

Друга частина "Форуму футбольних фахівців" відбулась 15 жовтня 2023 року, нагадуємо як це було.

Придбати квиток на "ФФФ" можна на сайті — https://footballforum.in.ua/

Instagram-акаунт "ФФФ" — https://www.instagram.com/footballforumua/