Третя футбольна конференція "ФФФ" пройде в Києві, 16 березня.
16 березня в Києві пройде третя футбольна конференція "ФФФ", на якій виступлять провідні спеціалісти країни: тренери, аналітики, скаути, функціонери та спортивні маркетологи.
"Форум футбольних фахівців" – офлайн-конференція, яка має на меті реалізацію декількох важливих задач і цілей:
- вплив на загальну компетенцію фахівців в країні за допомогою залучення провідних спеціалістів індустрії;
- вплив на загальний розвиток футбольного ринку в Україні;
- зміна парадигми "закритості" футбольної індустрії;
- нетворкінг, нові знайомства і контакти, обмін думками, об’єднання зусиль.
Елітні футболісти постійно сканують футбольне поле на 360 градусів, оцінюючи ситуацію і всі ризики для прийняття правильних рішень. Так само і футбольні спеціалісти мають постійно озиратись по сторонах в пошуках нової цінної інформації, нових матеріалів та нових знайомств для особистого розвитку.
"Форум футбольних фахівців 3" підійде для:
1. Тренерів (дитячих та професійних команд);
2. Тренерів з фізпідготовки та реабілітологів;
3. Аналітиків, скаутів та агентів;
4. Менеджерів та функціонерів;
5. Представників медіа і спортивних маркетологів;
6. Та всіх, хто працює в футбольній індустрії, чи мріє в неї потрапити.
Усі спеціалісти, які виступлять на конференції в ролі спікерів – досвідчені фахівці, які мають практичний досвід в УПЛ, ПФЛ, УПЛ, УАФ та інших футбольних організаціях.
Програма форуму:
Форум вже підтримали такі відомі футбольні особистості, як Олександр Денисов, Младен Бартулович, Юрій Габовда, Максим Третьяков, Євген Морозко, Елла Іванюкович, Алла Бублій та інші.
Дата - 16 березня 2024
Місце проведення — Київ, IQ Business Center, вул. Болсуновська, 13-15.
Друга частина "Форуму футбольних фахівців" відбулась 15 жовтня 2023 року, нагадуємо як це було.
Придбати квиток на "ФФФ" можна на сайті — https://footballforum.in.ua/
Instagram-акаунт "ФФФ" — https://www.instagram.com/footballforumua/