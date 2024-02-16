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Чудовий старт кар'єри хорвата у новому для нього чемпіонаті.

Центральний півзахисник Іван Ракітич дебютував за Аш-Шабаб у чемпіонаті Саудівської Аравії та приніс команді перемогу своїм першим голом.

У рамках 20 туру Аш-Шабаб гостював у Дамака. На 67-й хвилині матчу господарі поля залишилися у меншості, а на 82-й було забито єдиний гол. Його на свій рахунок записав 35-річний хорват Ракітич.

Здобуті три очки допомогли Аш-Шабабу піднятися з 11-го місця турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії на 10-те. У наступному турі, 25 лютого, вони прийматимуть Ан-Наср, який іде другим.