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Француз продовжує працювати на благо футболу.

Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер, який нині обіймає посаду керівника відділу глобального розвитку футболу у ФІФА, розповів про плани організації з розвитку футболу на африканському континенті.

"Наш план полягає в тому, щоб протягом наступних шести місяців чи року відкрити більше академій в Африці.

Зараз ми близькі до відкриття нових шкіл у Камеруні, Кот-д'Івуарі, Ліберії, Гані та Замбії. До кінця 2026 року буде відкрито 75 академій у всьому світі. Це говорить про те, що футбольна освіта розвивається, і саме на цьому ми зараз концентруємось. Ми хочемо, щоб гра була більш конкурентоспроможною та якісною", — наводитть слова 74-річного француза офіційний сайт ФІФА.