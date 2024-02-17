Завершилася 723 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, BBC News Україна, Укрінформ)

🔸 У російській колонії заявили про смерть Олексія Навального, якого називали "російським опозиціонером", що стало приводом для заяв світових лідерів про відповідальність володимира путіна за це. Володимир Зеленський заявив, що путін "очевидно вбив Навального" і має відповідати за скоєне. Американський президент Джо Байден заявив, що відповідальність за смерть Олексія Навального – на президентові росії. Він також наголосив, що смерть Навального має "стати стимулом для фінансової підтримки України у війні".

🔸 Військове командування повідомило, що українські підрозділи відійшли з укріпрайону "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Командувач Олександр Тарнавський заявив, що заблокованих українських підрозділів в місті немає. 

🔸 росія, імовірно, розробляє зброю проти супутників у космосі, у тому числі ядерну. Білий дім визнав, що це становитиме загрозу національній безпеці.

🔸 На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою. Окупанти застосовують весь спектр озброєнь, у тому числі фосфорні боєприпаси.

🔸 Зеленський під час візитів до Німеччини та Франції підписав з Шольцом та Макроном угоди про співпрацю у сфері безпеки. Німеччина ухвалила військову допомогу Україні на понад 1 млрд євро.

🔸 Україна повернула тіла 58 загиблих українських військових.

🔸 Нижня палата Конгресу США пішла на канікули, залишивши без розгляду схвалений Сенатом пакет допомоги Україні.

🔸 Через блокування українсько-польського кордону бюджет недоотримає 7,7 млрд грн надходжень від Держмитслужби.

🔸 Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини. Він натякнув, що відповідь за це буде на території росії.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 70 бойових зіткненнь. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Гатище Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Студенок, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Біловоди, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районі Авдіївки та ще 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Авдіївка, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Саме від нас залежить, яким буде життя, згадки про історію, виставки та історичні книги в час наших онуків та навіть їхніх онуків. Чи це буде життя в повазі та спокої? Або це буде Європа, яка знов стікатиме кров'ю через хворі амбіції якоїсь злої душі? Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо.

Пам'ятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли. Ми пройшли разом – українці та шведи – шлях у понад тисячу років. Ми зберегли власну культуру та свій спосіб життя. Ми навчилися цінувати мир. І ми пройдемо теперішні випробування. Гідно пройдемо – у сміливості та у співпраці. Нікому не віддамо права писати нашу історію", — виступ Володимира Зеленського на відкритті міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!