Завершилася 723 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 У р осійській колонії заявили про смерть Олексія Навального, якого називали " р осійським опозиціонером", що стало приводом для заяв світових лідерів про відповідальність в олодимира п утіна за це. Володимир Зеленський заявив, що п утін "очевидно вбив Навального" і має відповідати за скоєне. Американський президент Джо Байден заявив, що відповідальність за смерть Олексія Навального – на президентові р осії. Він також наголосив, що смерть Навального має "стати стимулом для фінансової підтримки України у війні".

🔸 Військове командування повідомило, що українські підрозділи відійшли з укріпрайону "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Командувач Олександр Тарнавський заявив, що заблокованих українських підрозділів в місті немає.

🔸 р осія, імовірно, розробляє зброю проти супутників у космосі, у тому числі ядерну. Білий дім визнав, що це становитиме загрозу національній безпеці.

🔸 На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою. Окупанти застосовують весь спектр озброєнь, у тому числі фосфорні боєприпаси.

🔸 Зеленський під час візитів до Німеччини та Франції підписав з Шольцом та Макроном угоди про співпрацю у сфері безпеки. Німеччина ухвалила військову допомогу Україні на понад 1 млрд євро.

🔸 Україна повернула тіла 58 загиблих українських військових.

🔸 Нижня палата Конгресу США пішла на канікули, залишивши без розгляду схвалений Сенатом пакет допомоги Україні.

🔸 Через блокування українсько-польського кордону бюджет недоотримає 7,7 млрд грн надходжень від Держмитслужби.