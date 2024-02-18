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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 лютого 2024 року.

Завершилася 724 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Слов’янську.

- Зеленський під час перебування на Мюнхенській конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

- Зеленський у Мюнхені зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

- ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки.

- Зеленський висловив готовність поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.