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Долучіться до збору коштів для наших захисників.

Розвідники 72-ї окремої механізованої бригади збирають кошти, щоб придбати систему радіоелектронної боротьби.

Засоби РЕБ допомагають нашим військовим захищатися від ворожих FPV-дронів. Ефективна система, яка буде складатися з десятка антен, обійдеться у приблизно 420 тисяч гривень.

Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до збору коштів, вкотре зробивши свій внесок у захист української державності. Кожна гривня — важлива!

Посилання на "банку"