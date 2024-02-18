Долучіться до збору коштів для наших захисників.
Розвідники 72-ї ОШБр, скріншот із відео
18 лютого 2024, 14:37
Розвідники 72-ї окремої механізованої бригади збирають кошти, щоб придбати систему радіоелектронної боротьби.
Засоби РЕБ допомагають нашим військовим захищатися від ворожих FPV-дронів. Ефективна система, яка буде складатися з десятка антен, обійдеться у приблизно 420 тисяч гривень.
Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до збору коштів, вкотре зробивши свій внесок у захист української державності. Кожна гривня — важлива!
Посилання на "банку"