Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 лютого 2024 року.

Завершилася 725 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною – Зеленський.

- Російські війська сьогодні 14 разів намагалися штурмувати позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині, на інших напрямках ворожих атак було менше – Генштаб.

- Головне управління розвідки інформує, що російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації та масово під’єднують їх до російського супутникового телебачення під назвою "русский мир".

- Українські аналоги дронів "Ланцет" пройшли перші випробування — Федоров.

- F-16 можуть бути в Україні у червні — ЗМІ.

"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – наводить видання Foreign Policy слова міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті.

Раніше орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал 2024 року.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного її оборонця та про долю всіх наших людей, про долю всієї держави.

Битва продовжується, головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло і захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності і підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був із нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдей і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість.

Мусимо бути й надалі стійкими, мусимо бути й надалі рішучими. Мусимо досягти наших, українських цілей у цій війні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!