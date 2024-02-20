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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 лютого 2024 року.

Завершилася 726 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Фінський прем’єр-міністр Орпо розкритикував Орбана за затримку з ратифікацією вступу Швеції до НАТО.

- Уряд Великої Британії відсьогодні припинив дію Програми допомоги сім’ям з України – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

- Зеленський розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною, закликавши до спільних та раціональних рішень цієї ситуації.

- Японія надасть України фінансову допомогу на 12,1 мільярда доларів. Грант на 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця.

- Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС, заявив міністр закордонних справ Угорщини Сійярто.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку противника наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи.

Дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей! Дякую всім, хто допомагає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!