Серед новин:

- Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій у зв'язку з агресією рф проти України: він пройде письмову процедуру і буде офіційно затверджений 24 лютого.

- Іран надав росії велику кількість (сотні, ймовірно, близько 400) потужних балістичних ракет класу "земля-земля" — Reuters з посиланням на шість джерел. Поставки розпочалися на початку січня.

- Україна найближчими днями запустить експорт своєї продукції через Дунай до Румунії після того, як польські фермери посилили блокаду кордону — міністр інфраструктури України.

- Канада готова виділити кошти на поставку сотень тисяч боєприпасів до України.

- Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна.

- В ЄС погодили продовження "торговельного безвізу" з Україною та Молдовою.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському українські воїни відбили дві безуспішні спроби ворожого наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував українські підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 7 ворожих атак південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник тут здійснив один безуспішний штурм.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1130 російських окупантів, 13 танків, 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 4 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Готуємо нові безпекові угоди з нашими партнерами. Дуже предметні.

Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави, і політична взаємодія, яка наближає Україну – нашу державу, наше суспільство – до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод. Вдячний нашим командам, які їх готують, вдячний партнерам".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!