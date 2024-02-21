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Форвард Атлетіко налаштований потрапити до трійки запрошених "дорослих" футболістів.

Цього року з 24 липня по 10 серпня у французьких містах Париж, Бордо, Марсель, Ліон, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн будуть відбуватись чоловічий та жіночий турніри в рамках Олімпійських ігор-2024.

Чоловічі команди на цьому змаганні можуть представляти гравці віком до 23 років, а також до заявки можуть бути долучені три виконавці, які не відповідають цьому критерію.

До 16 учасників фінальної частини потрапила, зокрема, збірна-господарка турніру, Франція, у складі якої планує зіграти нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн, про що розповів під час інтерв’ю.

"Це буде виняткова подія в моєму житті. Я розумію, що Атлетіко може в будь-який момент відмовити мені в участі в цьому турнірі, бо для нього не передбачено окремих дат у клубному календарі.

Але я знаю своє тіло, у нас у клубі працюють найкращі фізіотерапевти світу, тому не варто хвилюватись із цього приводу.

Тому хочу зіграти на Олімпійських іграх у Парижі за будь-яку ціну й зроблю все можливе для цього", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що збірна України також кваліфікувалась на цей турнір — уперше в своїй історії.