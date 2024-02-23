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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 лютого 2024 року.

Завершилася 729 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент Польщі Анджей Дуда "підтримує" ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання кризи на кордоні.

- Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 247 мільйони доларів. Україна отримає перші винищувачі F-16 від Данії вже влітку. Також йшла мова й про підписання угоди щодо "безпекових зобов'язань". Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних десяти років.

- Велика Британія надішле Україні ще 200 протитанкових ракет "Brimstone" — міністр оборони королівства. Також Британія навчить ще 10 тисяч українських військових у першій половині 2024 року.

- У США немає інформації про можливе постачання Іраном балістичних ракет росії — Кірбі.

- Голова Державіаслужби Більчук про відкриття авіапростору в Україні: Працюємо, щоб знизити ризики.

- Макрон запросив лідерів європейських країн до Парижу для обговорення допомоги Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1160 російських окупантів, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, один літак, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 63 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Ми всі маємо бути свідомі того, що теперішня росія зневажає не просто когось у світі, а всі принципи, якими регулюється життя у світі. Тобто кожен у світі в той чи інший момент із тієї чи іншої причини може стати мішенню для росії. Це важливо чесно визнавати: коли хтось зневажає всі правила та принципи, цей "хтось" є глобальною загрозою. путін не розуміє нічого, окрім сили. І не любить нічого, окрім грошей. Саме тому цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці – маємо зміцнювати наші арсенали та адаптувати їх до умов сучасної війни.

Маємо спільно працювати над тим, щоб росії не вдавалося обходити санкції світу. Санкції – це механізм скорочення термінів та інтенсивності путінської агресії. І ще один аспект – це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права. Тільки так він відчує. І я вдячний усім, хто працює разом із нами заради швидшого та справедливого завершення цієї війни".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!