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Дивіться відеотрансляцію першого стикового матчу жіночої Ліги націй.

Сьогодні, 23 лютого, жіноча збірна України проведе перший матч плей-оф дебютного розіграшу Ліги націй.

Суперником команди Володимира Пятенка буде Болгарія. Матч пройде у болгарському містечку Кирджалі на центральному стадіоні Арда-Арена.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Болгарія — Україна:

Матч-відповідь плей-оф за право виступати в дивізіоні В пройде 27 лютого на стадіоні Мардан в турецькому місті Анталья. Початок о 15:00 за київським часом.