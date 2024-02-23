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Матч-відповідь відбудеться вже за 4 дні.

У рамках першого поєдинку плей-оф за право грати у дивізіоні В жіночої Ліги націй збірна України розгромила збірну Болгарії.

Перша частина двоматчевого протистояння проходила на Арда-Арені, у болгарському місті Кирджалі. Ще у першому таймі українки забили двічі — голи на рахунку Кравчук та Андрухів. Ближче до завершення другої половини протистояння Глущенко та Котик теж відзначилися результативними ударами.

Болгарія — Україна 0:4

Голи: Кравчук, 6, Андрухів, 24, Глущенко, 83, Котик, 90+5

Болгарія: Шаханська, Кефалова, Я. Іванова, Дімітрова, Караіванова, Станкова (Бойчева, 46), Петрова (Парапунова, 86), Найденова (Желева, 69), Попадійнова (Петкова, 69), Адріанова (Караджов, 46), Д. Іванова

Україна: Келюшик, Петрик (Подольська, 74), Котик, Шматко, Басанська (Деркач, 84), Андрухів (Козлова, 49), Семків (Корсун, 84), Хімич, Овдійчук, Кравчук (Малахова, 74), Глущенко

Попередження: Шаханська

Зазначимо, що матч-відповідь Україна — Болгарія відбудеться у вівторок, 27 лютого. Номінально домашню гру підопічні Володимира Пятенка проведуть на стадіоні Мардан у турецькому місті Анталья.