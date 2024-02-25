Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 лютого 2024 року.

Завершилася 731 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Британія цьогоріч інвестує 280 млн євро в надання Україні артилерійських снарядів — пресслужба уряду до 2-ї річниці повномасштабної війни.

- Лідери G7: Ми ніколи не визнаємо псевдовибори росії на окупованих територіях.

- росія зазнала багатьох стратегічних поразок після невдалої спроби захопити Київ – прем’єр Бельгії.

- Фінансова підтримка України не зменшується — міністр фінансів.

- "Укроборонпром" оголосив, що вироблятиме чеські гвинтівки стандарту НАТО.

- У березні Україна отримає від ЄС перший платіж у розмірі 4,5 мільярда євро з чотирирічної програми на 50 мільярдів євро — президентка Єврокомісії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Зазнаючи втрат, ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

А наші ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК “Бук-М3” противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 770 російських окупантів, 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 28 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Долучайтесь! Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним. Захоплююсь кожним. Вірю в кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах.

Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово незалежна. Боремось за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім нашим воїнам, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!