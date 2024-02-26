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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 лютого 2024 року.

Завершилася 732 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Половина військової допомоги партнерів надходить із запізненням – Умєров.

- Рекордна акція: 24 лютого на підтримку України провели понад тисячу заходів у 69 країнах.

- Президент зазначив, що березень-квітень будуть складними для України, а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.

- Зеленський заявив, що в Україні не були "нормально підготовлені" резерви військовослужбовців, а під час підготовки контрнаступу 4 бригади не змогли воювати, оскільки не отримали обіцяну техніку.

- Підтримка від США потрібна упродовж місяця – надія на Конгрес є – Зеленський.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. І тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати 100 метрів, 50 метрів. Все це для нас важливо, але стратегічно важливіше – не втратити людей".

"Нам треба прийти до тих моменті 31 тисяча українських військових загинули в цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, про які бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але, тим не менш, кожен – це великі втрати для нас".

"Американська допомога – це питання не фінансового резерву. Це питання конкретних пакетів зброї, наповнення конкретного захисту нашої держави".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!