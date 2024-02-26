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Вікова дружба з фанатами київського Динамо далась узнаки.

Напередодні загребське Динамо проводило домашній поєдинок проти Рієки в рамках двадцять четвертого туру національної першості.

Власне гра поміж двома претендентами на чемпіонський титул була насиченою на боротьбу, що відповідало амбіціям обох колективів у цьому сезоні.

У підсумку, Загреб переміг із рахунком 1:0 завдяки голу Франа Бродича на 90+4 хвилині з пенальті.

Вочевидь, бойовий характер протистояння задавали не тільки місця команд у турнірній таблиці, а й місцеві ультрас, які звично активно підтримували господарів поля.

А ще представники фанатського руху Динамо Загреб перед стартовим свистком виконали перформанс на підтримку України, який полягав у створенні модульного шоу та розміщенні банерів уздовж фанатської трибуни.

"Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів-українців із московських кайдан" — основний посил повідомлення хорватських фанатів.

Зауважимо, що завдяки цій перемозі Загреб зблизився з Рієкою, яка йде першою в турнірній таблиці, на відстань трьох очок.