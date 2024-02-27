Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 лютого 2024 року.

Завершилася 733 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна та Норвегія почали домовлятись про безпекову угоду.

- Прем’єри Канади та Польщі Туск і Трюдо обговорили проблему з транзитом українського зерна.

- Уряд Німеччини відзвітував про відправлення чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування.

- Президент Зеленський взяв участь у неформальному саміті близько двох десятків держав, який організував президент Франції Макрон для пошуку шляхів подальшої підтримки України.

- Зеленський розповів, що Сирський розробляє два плани для війни, залежно від допомоги США.

- Міністр закордонних справ Кулеба вважає, що повномасштабна російська агресія проти України та загроза, яку Кремль становить для Європи, поклала край ері миру на континенті та ері нейтралітету.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районі Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах Сєверного, Степового, Бердичів, Ласточкиного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та одну атаку — в районі Гуляйпільського Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки.

Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру.

Дякую всім, хто працює заради України саме так! Дякую всім, хто бʼється заради України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!