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Португальця розчарувало, що трансфер у європейську команду так і не відбувся.

Рубен Невеш розповів, як могло скластися для нього літнє трансферне вікно.

"Я був близький до переходу в три клуби, але в підсумку цього не сталося, що засмутило мене і допомогло прийняти рішення перейти в Аль-Хіляль.

Я не хочу називати жодних імен, але Барселона була однією з найгучніших чуток, це дійсно так. Це було близько до здійснення, як і з Арсеналом. Потім був ще один клуб за межами Англії.

Події продовжували накопичуватися, і тоді, отримавши золоту можливість, я не сумнівався, що погоджуся. Я вже втомився від трансферів, які не відбуваються", — сказав Рубен Невеш.

У цьому сезоні гравець провів 20 ігор у чемпіонаті Саудівської Аравії, забив 1 гол і віддав 6 гольових передач.