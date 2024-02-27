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Відбувся матч-відповідь плей-оф турніру.

У рамках матчу-відповіді плей-оф за збереження місця у дивізіоні В жіночої Ліги націй збірна України номінально приймала збірну Болгарії.

Перший поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "синьо-жовтих". У другому матчі підопічним Володимира Пятенка теж вдалося розгромити своїх суперниць.

У першому таймі Овдійчук і Глущенко встановили комфортну для української команди перевагу, а ближче до завершення поєдинку Шматко довела рахунок до розгромного.

Україна — Болгарія 3:0

Голи: Овдійчук, 15, Глущенко, 18, Шматко, 81

Україна: Самсон (Боклач, 84), Басанська, Шматко, Корсун, Петрик, Овдійчук (Малахова, 84), Апанащенко (Семків, 71), Хімич, Панцулая, Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородіна, 71)

Болгарія: Шаханська, Караїванова, Дімітрова, Я. Іванова, Кефалова (Дінєва, 87), Найденова, Петрова, Станкова (Парапунова, 71), Д. Іванова (Сергеєва, 74), Адріанова (Расіна, 46), Попадійнова (Н. Іванова, 74)

Попередження: Дімітрова, Я. Іванова