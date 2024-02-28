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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 лютого 2024 року.

Завершилася 734 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Макрон після конференції з підтримки України заявив про створення коаліції з надання Україні далекобійного озброєння. Партнери України обговорювали й інші форми підтримки Києва, не лише зброєю, а: розмінуванням, навчанням охорони кордону, та промисловою співпрацею.

- Е-кабінет для військовозобов'язаних запрацює за два місяці після підписання закону №10062 — заступниця міністра оборони України. Також готується функціонал для запровадження "сертифікату захисника" — документу про бронювання співробітника.

- Українська влада зробила низку заходів для боротьби з корупцією: вважаємо, що у цьому напрямі можна зробити більше — представник Держдепартаменту США на брифінгу. "Ми бачили, що вони вжили низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему".

- Північна Корея прискорює темпи таємних поставок зброї Путіну: КНДР надала близько 6700 контейнерів (3 мільйони снарядів калібру 152 міліметрів) — Bloomberg з посиланням на міністра оборони Південної Кореї.

- Джо Байден сьогодні скликає лідерів Конгресу для обговорення допомоги Україні — The Washington Post.

- Володимир Зеленський у Саудівській Аравії. Теми візиту — формула миру, повернення полонених і депортованих осіб, напрями економічної співпраці та відновлення України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 ворожих атак в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку сили оборони України відбили 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських окупантів. Також ворог втратив 1 танк, 16 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!