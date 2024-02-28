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На "синьо-жовтих" чекають зустрічі з Грецією, Швейцарією та Словаччиною.

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз визначився зі складом команди на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024, передає офіційний сайт УАФ.

За підсумками жеребкування, "синьо-жовті" потрапили до групи 4, де на них чекають збірні Греції, Швейцарії та Словаччини. Господарями міні-турніру, що проходитиме 6-12 березня, будуть греки.

Заявка збірної України U-17:

Воротарі: Олександр Харечко (Рух), Назар Макаренко (Дніпро-1), Ілля Волошин (Реал, Іспанія)

Захисники: Кирило Дігтярь (Металіст), Олексій Рибак, Дем'ян Третяк (обидва — Динамо), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва — Шахтар), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина)

Півзахисники: Назар Бондар (Рух), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Євгеній Гармаш (Шахтар), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Володимир Озимай, Павло Люсін, Богдан Редушко (усі — Динамо), Алі Халілов (Дніпро-1)

Нападники: Дмитро Богданов (Динамо, Німеччина), Іван Денисов (Рух), Артем Степанов (Баєр, Німеччина)

Зазначимо, що 6 березня українці зустрінуться з греками, 9-го — зі швейцарцями і 12-го — зі словаками.

Для виходу до фінальної стадії Євро-2024 потрібно зайняти перше місце у групі або увійти до числа семи з восьми найкращих команд, які посіли друге.