Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Плоске, Бударки, Варварівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Прогрес Чернігівської області; Фотовиж, Середина-Буда, Стара Гута Сумської області; Стрілеча, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Табаївка, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ та Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни та Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Васютинське та Часів Яр Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Львове, Понятівка Херсон, Антонівка Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника.