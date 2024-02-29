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Невеличке покарання для світової зірки.

Аравійський Ан-Наср, у складі якого виступає португальський нападник Кріштіану Роналду, переміг у гостьовому поєдинку в рамках 21 туру місцевої національної першості на полі Аш-Шабаба (3:2).

На рахунку зіркового форварда опинився перший гол його команди в цій зустрічі, який він забив із пенальті на 21 хвилин.

Однак гра за своїм ходом виявилась доволі непростою та напруженою, і зрештою Роналду отримав провокативні вигуки "Мессі! Мессі!" з трибун уже після фінального свистка.

Тоді португалець уже не стримував себе й відповів уболівальникам за допомоги непристойного жесту.

Оскільки вчинок Кріштіану набув великого розголосу в світі футболу, місцеві органи контролю за суспільним порядком не могли пройти повз цей інцидент.

Напередодні відбувся розгляд цієї події в Дисциплінарному комітеті, за підсумком якого Роналду отримав покарання.

Штраф у 20000 саудівських ріалів (близько 5000 євро) на користь Аш-Шабаба, 2500 євро на користь Федерації та один матч дискваліфікації в чемпіонаті — такі санкції наклали на зірку Ан-Насра. Рішення оскарженню не підлягає.

Місцева преса при цьому повідомляє, що після гри Кріштіану заявив, що "поважає всі клуби в світі", а його жест "висловлює силу та перемогу його команди, а не образу, та вважається прийнятним у Європі".

Таким чином Роналду пропустить домашній матч проти останньої команди поточного розіграшу — Аль-Хазема.