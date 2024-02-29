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Ще більше навантажень на футболістів.

ФІФА оголосила оновлений формат клубного чемпіонату світу, який пройде у 2025 році у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Повідомляється, що у турнірі братимуть участь не 7, а 32 команди, які будуть поділені на вісім груп по чотири колективи в кожній із них. Клуби на груповому етапі проведуть три гри з кожним із суперників.

Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу турніру. З цієї стадії і аж до фіналу змагання гратиметься один матч на виліт, за аналогією з чемпіонатами світу та Європи.

Зазначається, що гра за третє місце серед команд, які програли в півфіналі, проводитися не буде.

Турнір пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року.