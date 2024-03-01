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Кросівки поєднують в собі максимальну амортизацію та стабільність ноги при бігових вправах або тривалому бігу.

- Незручне взуття очолює список найбільших проблем бігунів згідно з новим глобальним дослідженням, і adidas сподівається заохотити людей насолоджуватися своїми пробіжками з комфортом, запустивши лінійку кросівок SUPERNOVA.

- В локальній кампанії взяли участь українські атлети, а саме каратистка Анжеліка Терлюга та футболіст Олександр Тимчик.

- Лінійка кросівок містить відзначену нагородами модель SUPERNOVA RISE, а також нову модель, яку можна придбати вперше: SUPERNOVA STRIDE.

- Обидві моделі випускаються в нових кольорах, які можна буде придбати по всьому світу онлайн та у фірмових магазинах з лютого 2024 року.

Лютий, 2024 – adidas представляє оновлені кольори нової лінійки SUPERNOVA у свіжих відтінках, натхненних радістю бігу. Окрім взуття, колекція налічує жіночі та чоловічі куртки, футболки, шорти, кепки та шкарпетки.

Франшиза SUPERNOVA включає в себе відзначену нагородами модель кросівок SUPERNOVA RISE, а також нову модель, яку можна придбати вперше: SUPERNOVA STRIDE. В обох моделях використовується перероблена супер-піна adidas – Dreamstrike+. Вона була розроблена на основі піни LIGHTSTRIKE PRO, що використовується в рекордній моделі Adizero, але з оновленою формулою для забезпечення неперевершеного комфорту та амортизації.

Разом з піною Dreamstrike+ в цих моделях представлено:

SUPERNOVA RISE

- ПІДОШВА: Підошва кожної моделі Rise наповнена системою щільної піни, що забезпечує нейтральну підтримку від п'ятки до носка, для суперплавних рухів, які допомагають бігати без зусиль.

- КОМФОРТНА ПОСАДКА СТОПИ: Поєднання м'якої підтримуючої піни та ніжного текстилю навколо стопи працюють в тандемі, щоб надати стопі максимальний комфорт та підтримку.

SUPERNOVA STRIDE

- Підошва EVA: Амортизація передньої частини стопи підтримується додатково підошвою EVA, щоб забезпечити динамічність та підтримку при русі бігунів.

- Підошва ADIWEAR OUTSOLE: Інноваційна підошва з міцної гуми забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею. У цій моделі було додано спеціально розроблені вирізи, щоб забезпечити максимальне зчеплення там, де воно найбільш потрібне.

Усі моделі покликані переосмислити стандарти комфорту і створені у відповідь на потребу в зручному повсякденному біговому взутті. Очевидно, що незручне взуття заважає багатьом зібратись і вийти на пробіжку.

В локальній кампанії взяли участь українська каратистка Анжеліка Терлюга та футболіст Олександр Тимчик.

Нове глобальне дослідження adidas1, в якому взяли участь 2674 бігуни з 11 міст світу, показало, що носіння незручного взуття очолює список найбільших проблем, які заважають отримувати задоволення від бігу (47%). Серед інших перешкод — занадто спекотно (45%) або холодно (43%), відсутність мотивації (38%), а також нерівні або слизькі дороги (37%).

Майже чверть (23%) опитуваних вирішили не бігати через ці дискомфортні умови, і найбільшою причиною цього є взуття. Але навіть для тих бігунів, які не здаються, вплив дискомфорту під час бігу є значним. 37% скоротили тривалість своїх пробіжок, третина (29%) сказали, що це вплинуло на їхній настрій, і стільки ж (33%) вирішили змінити свій біговий маршрут.

Як антидот до основних бігових проблем, дослідження також виявило формулу найбільш "комфортного бігу". Окрім зручного взуття, бігуни з усього світу визначили ідеальні умови для пробіжки: сонячна ранкова пробіжка при температурі 19,8 градуса, з легким вітерцем. З усіх опитаних міст лише бігуни в Сеулі надали перевагу вечірнім пробіжкам.

Ціна SUPERNOVA RISE становить 6 499 гривень, а SUPERNOVA STRIDE – 4 999 гривень. Колекція доступна в офіційних магазинах adidas та на сайті adidas.ua.