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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 01 березня 2024 року.

Завершилася 737 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- 2 мільярди військової допомоги від Нідерландів цього року: підписано двосторонню безпекову угоду, що також передбачає подальшу оборонну допомогу протягом 10 років.

- Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж ЄС, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів — заступник міністра оборони Чехії для Bloomberg.

- ЄС посилить перевірки імпорту українського зерна через протести польських фермерів — єврокомісар.

- Міноборони закликає громадян долучитися до збору інформаційних матеріалів, що фіксують воєнні події.

- Джо Байден і Джорджа Мелоні обговорили продовження підтримки Україні.

- росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де російські окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, складу боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 920 російських загарбників, 17 танків, 30 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 3 літаки, 26 дрони оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет.

Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Олещук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та в захисті на конкретних напрямках.

Звичайно, говорили і саме щодо Харкова. Вдячний за готовність Нідерландів допомагати й надалі. Це сьогодні дійсно сильний візит. Я вдячний і Марку особисто, і всьому народу Нідерландів за підтримку України.

Ключове те, що Росія повинна втрачати. А наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо. І я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!