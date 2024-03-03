Завершилася 738 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Уночі російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі — один під'їзд зруйнований ущент. Нині відомо про 8 загиблих та 8 постраждалих.

🔸 Обстрілів також зазнала Харківщина. У селищі Великий Бурлук загинув 76-річний чоловік, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

🔸 Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-34.

🔸 Міноборони розпочало випробування спеціальних "плавучих бронежилетів" для ЗСУ. При контакті з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

🔸 Головнокомандувач ЗСУ Сирський має повноваження на будь-які кадрові зміни у війську, — розповів Зеленський. Президент наголосив, що чекає від Сирського пропозиції щодо подальших дій.

🔸 Німеччина розслідує можливий витік розмови своїх військових, яку опублікували в росії. Йдеться про використання ракет Taurus, у тому числі для атак по Кримському мосту.

🔸 Вранці в санкт-петербургу стався вибух в житловому будинку, ймовірно, у нього врізався безпілотник.

Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 💬                  Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 📷                  Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 📺                  Эмодзи Telegram «Icon & Logo» 💬

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. 

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 48 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Свеса Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Бачівськ, Велика Берізка, Покровка, Басівка, Павлівка Сумської області; Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка та Васюківка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Георгіївка, Водяне, Урожайне та Богоявленка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог провів 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Рівнопіль, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав, Томина Балка, Інженерне та Козацьке Херсонської області. 

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда". Зараз ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами.

Станом на цей час відомо про сім загиблих, і серед них дві дитини. Немовля – чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик – Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Вісім людей постраждали – ще дитина, три роки, дівчинка. Усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей. Дуже важливо бути всім разом, допомагати.

У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей.

Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!