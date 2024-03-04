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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 березня 2024 року.

Завершилася 739 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Посланець Китаю розповідав у Росії, що Україна й агресор мають вести переговори.

- Заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна підтвердив, що повідомлення про переговори Польщі з Урсулою фон дер Ляєн на тему звільнення Польщі від деяких положень "Зеленої угоди" є правдою.

- У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни – розвідка Британії.

- Після останнього "сушкопаду" росіяни знизили активність літаків у небі над Україною.

- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T, бо вона потрібна в іншому місці.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби і вбивають.

Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат.

І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано.

Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно.

Головне – політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе. Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським «шахедам» чи російським винищувачам.

Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними – усіх у світі, хто цінує життя".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!