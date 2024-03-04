Челсі, Вест Гем, Ювентус, Мілан, Ніцца і Ліон цікавляться можливістю купити таланта Гента Арчі Брауна - повідомляє Standard

До складу бельгійської команди захисник перейшов минулого літа з Лозанни за 4 мільйони євро. 

Раніше Арчі виступав у Дербі, але вирішив відправитися до іншого чемпіонату за більшою кількістю ігрових хвилин. 

Цього сезону 21-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти. 