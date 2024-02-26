Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 лютого 2024 року, 21:45.

Мілан у домашньому матчі проти бергамаської Аталанти в 26 турі італійської Серії A не зміг утримати перемогу через спірне рішення суддів (1:1).

Команда Стефано Піолі блискавично відкрила рахунок завдяки індивідуальній майстерності Рафаеля Леау.

І в подальшому "россонері" намагались тримати руку на пульсі гри, проте доволі неоднозначне рішення арбітра та бригади VAR щодо призначення пенальті на останніх хвилинах першого тайму зруйнувало плани господарів на цю гру.

Після перерви обидві команди вже не змогли довести власні атаки до забитих голів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Аталанта в 26 турі Серії A-2023/24:

Мілан — Аталанта 1:1

Голи: Леау, 3 — Копмейнерс, 42 (пен.)

Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 57), Тіав, Габбіа, Т. Ернандес — Адлі, Беннасер (Муса, 79) — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 88), Джимсіті, Колашинац — Гольм (Дзаппакоста, 46), де Рон, Едерсон, Руджері (Гін, 79) — Копмейнерс — міранчук (Скамакка, 63), Де Кетеларе (Лукман, 46).

Попередження: Леау — де Рон, Гольм, Лукман.