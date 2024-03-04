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Проект "Суперліга" поки, що мертвий.

Легендарний нідерландський екс-футболіст Рууд Гулліт скептично оцінив ідею створення Суперліги. Його слова наводить As.

"Я не знаю, чи це принесе Суперліга більше користі, ніж Ліга чемпіонів. Ліга чемпіонів – це найкращий турнір, у якому всі хочуть грати. Я не переконаний, що Суперліга може зробити щось більше для футболу.

Але вся справа в грошах. Жаль, що це так, але це важливе питання. Клубам доведеться про щось домовитись. Хоча зараз вони вже заробляють більше, ніж раніше.

Проблема в АПЛ у тому, що там заробляють набагато більше грошей, ніж у інших лігах. Ось чому так багато хороших гравців їде до Англії, а не до Іспанії, Франції, Німеччини. Очевидно, що англійські клуби дуже задоволені таким станом справ, але інші мають проблеми", — сказав Гулліт.