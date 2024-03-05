Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 березня 2024 року.

Завершилася 740 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Bloomberg: Союзники закликають Німеччину посилити безпеку після зливу розмови про Taurus.

- Telegram отримав від української влади перелік "потенційно проблемних" каналів – NV.

- Міністри оборони та головнокомандувачі ЗС України та Британії провели телефонну розмову, яка стосувалась ситуації на полі бою повномасштабної війни та оборонної співпраці.

- Посол України у Польщі звернувся до польських фермерів із закликом не блокувати кордон з Україною у рамках їхніх протестів, тому що не вона є першопричиною їхніх проблем, але такі акції б’ють по обороноздатності України.

- Верховний суд США ухвалив, що Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних виборах у Колорадо, скасувавши рішення найвищого суду цього штату.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Коротко про цей день. Більшість часу – військовим.

Головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи.

Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров. Провів із ним окрему нараду. Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримати більше наявної сучасної зброї.

Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів.

Доповідь ГУР – Буданова. Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде.

Доповідь СБУ – Малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб.

Була доповідь зовнішньої розвідки – Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти.

Дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави та людей! Усім у світі, хто допомагає й вірить у нас, – дякую".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!