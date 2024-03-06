Завершилася 741 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, Укрінформ, BBC News Україна)

🔸 Українські військові потопили в окупованому Криму російський патрульний корабель "сергей котов".

🔸 Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту рф Віктора Соколова.

🔸 Агенція Міноборони вперше оголосила тендер на закупівлю дронів DJI Mavic 3 на майже три мільярди гривень.

🔸 Президент Чехії допустив відправлення військових до України. Йдеться не про бойові підрозділи, а, наприклад, про місію військових інструкторів.

🔸 Польські фермери анонсували новий протест на кордоні з Україною, який триватиме до 30 квітня.

🔸 Макрон закликав союзників не боятися підтримувати Україну. "Ми, без сумніву, наближаємося до моменту для Європи, коли необхідно не бути боягузами", — сказав він під час візиту в Чехію. "Війна повернулася на нашу землю", — додав він.

🔸 Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року планують вийти на загальну цифру у 2 мільйонів безпілотників  Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

🔸 Уряд Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти повітряно-космічних сил росії, ПВК "вагнер" та всіх афілійованих з ним підрозділів  Федеральний реєстр США.

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. 

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Середина-Буда, Дружба та Осоївка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Бачівськ, Покровка, Басівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Семенівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Первомайське та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка та  Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15  населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Новодарівка, Рівнопіль Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Антонівка, Велетенське, Тягинка, Іванівка Зміївка Херсонської області. 

Цієї ночі, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України, уражено російський корабель проєкту 22160 “сєрґєй котов” з екіпажем на борту. Перевіряється інформація щодо перебування на борту корабельного транспортно-бойового гелікоптера Ка-29.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хочу сьогодні подякувати всім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!