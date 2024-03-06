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Тренер розповів щодо можливих виступів у складі олімпійської збірної Аргентини.

Хав'єр Маскерано розповів щодо запрошення у олімпійську збірну Аргентини Анхеля ді Марії та Ліонеля Мессі - цитує ресурс Tyc Sports.

"Ми запросили Ліонеля Мессі на Олімпійські ігри. Анхель ді Марія був вдячний, але він сказав мені, що не має наміру їхати і що він віддав би перевагу молодому гравцю, щоб мати можливість пережити цей досвід на крупному турнірі".

У складі збірної Аргентини U-20 тренер працює з 2022 року.

Разом з нею Хав'єр вийшов на Олімпійські ігри, командну заявку на які також оголосила збірну України, цього року в тому числі завдяки перемозі над Бразилією.