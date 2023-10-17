Копа Америка

Досвідчений гравець прийняв важливе рішення.

Анхель Ді Марія оголосив про завершення виступів у складі збірної Аргентини після поточного розіграшу Кубка Америки.

"Я завершу виступи за збірну Аргентини після Кубка Америки — для мене все закінчено", — наводить слова вінгера Фабріціо Романо з посиланням на Todo Pasa.

Аргентинський вінгер відіграв за національну команду 134 поєдинки, в яких відзначився 29 забитим голами та 29 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 35-річний Ді Марія може повернутися до рідного клубу у 2024 році.