Досвідчений гравець прийняв важливе рішення.
Анхель Ді Марія, getty images
17 жовтня 2023, 22:59
Анхель Ді Марія оголосив про завершення виступів у складі збірної Аргентини після поточного розіграшу Кубка Америки.
"Я завершу виступи за збірну Аргентини після Кубка Америки — для мене все закінчено", — наводить слова вінгера Фабріціо Романо з посиланням на Todo Pasa.
Аргентинський вінгер відіграв за національну команду 134 поєдинки, в яких відзначився 29 забитим голами та 29 результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 35-річний Ді Марія може повернутися до рідного клубу у 2024 році.