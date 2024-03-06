Україна

До заявки олімпійської національної команди увійшли 22 гравці.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала склад олімпійської збірної України, яка проведе навчально-тренувальний збір в Угорщині.

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротань вийшла до півфіналу Євро-2023, завдяки чому здобула історичну путівку на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у Парижі.

Збори олімпійської збірної пройдуть з 17 по 27 березня в угорському містечку Сегеда. Також заплановано товариський матч проти Японії, який відбудеться 25 березня у місті Фукуока.

До складу команди Руслана Ротаня потрапили 22 футболісти.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Кіріл Фесюн (Колос), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Антон Боль (Зоря), Мар’ян Фарина (Металіст 1925), Роман Дідик (Рух), Максим Дячук (Динамо Київ), Андрій Булєза (Карпати), Олександр Мартинюк (Олександрія), Єгор Маценко (Шльонськ).

Півзахисники: Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Іван Желізко (Лехія, Польща), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський (усі — Олександрія), Олександр Назаренко (Полісся), Олексій Сич, Олег Федор (обидва — Рух), Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Дмитро Криськів (усі — Шахтар).

Нападник: Микола Кухаревич (Суонсі, Уельс).

Додамо, що жеребкування футбольних турнірів ОІ-2024 відбудеться 20 березня у Парижі.